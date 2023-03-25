Теущаков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теущаков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1940

Дата смерти

29.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1940

Отец: Теущаков Георгий Константинович

Мать: Теущакова Мария Яковлевна

Бракосочетание
15.05.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
30.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
02.04.1972

Дочь: Содовникова Елена Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.1991
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