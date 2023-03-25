Теущаков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1940
Дата смерти29.01.1991
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1940
Бракосочетание
15.05.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1972
Дочь: Содовникова Елена Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.1991