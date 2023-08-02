Лисицына Степанида Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Степанида Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Алексей Анисимович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лисицын Дмитрей Алексеевич

Отец ребёнка: Лисицын Алексей Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Лисицынп) Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Лисицын Алексей Анисимович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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