Лисицына Степанида Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лисицын Дмитрей Алексеевич
Отец ребёнка: Лисицын Алексей Анисимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Лисицынп) Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Лисицын Алексей Анисимович
Смерть
Неизвестно