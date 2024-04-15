Бардакова Юлиания Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.
Отец ребёнка: Бардаков Павел Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.10.1896 ст.
Денис Андреевич Иванов
Восприемник
02.05.1898 ст.
Мавра Антоновна Антошенко
Восприемник
08.06.1902 ст.
Акилина Фоминична Черненко
Восприемник
07.10.1903 ст.
Сергей Степанович Белокур
Восприемник
16.10.1903 ст.
Неонила Романовна Антошенко
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Отец ребёнка: Бардаков Павел Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-B?i=715&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.05.1905 ст.
Иван Фомич Черненко
Восприемник
19.12.1907 ст.
Даниил Фомич Черненко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно