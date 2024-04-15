Бардакова Юлиания Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардакова Юлиания Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1896 ст.

Сын: Бардаков Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Бардаков Павел Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Андреевич Иванов
Восприемник
02.05.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Антоновна Антошенко
Восприемник
08.06.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Фоминична Черненко
Восприемник
07.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Степанович Белокур
Восприемник
16.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Неонила Романовна Антошенко
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Сын: Бардаков Максим Павлович

Отец ребёнка: Бардаков Павел Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQY-B?i=715&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.05.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Фомич Черненко
Восприемник
19.12.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Фомич Черненко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардаков Павел Федорович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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