(Вагапова) Аминя 2 Жена
Место рожденияд. Суксу / Ст.студенец
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сейфуллов Фахардин
Отец ребёнка: Фейзуллов Сейфулла
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии