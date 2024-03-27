(Вагапова) Аминя 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вагапова) Аминя 2 Жена

(Вагапова) Аминя 2 Жена

Место рождения

д. Суксу / Ст.студенец

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Суксу / Ст.студенец
Рождение ребёнка
1798

Сын: Сейфуллов Фахардин

Отец ребёнка: Фейзуллов Сейфулла

д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Старые Тинчали Старо-Студенецкая волость Буинского уезда Симбирской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close