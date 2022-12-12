Яковенко (Костюченко) Евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковенко (Костюченко) Евфимия

Яковенко (Костюченко) Евфимия

avatar

Место рождения

Родниковка, Кіровоградська область

Дата рождения

14.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1855

Отец: Костюченко Павел Иванов

Мать: Евфросиния Васильева

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Яковенко Григорий Илларионов

Отец ребёнка: Яковенко Илларион Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковенко Вонифатий Илларионович

Отец ребёнка: Яковенко Илларион Николаев

Родниковка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковенко Илларион Николаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close