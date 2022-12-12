Яковенко (Костюченко) Евфимия
Место рождения
Дата рождения14.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1855
Отец: Костюченко Павел Иванов
Мать: Евфросиния Васильева
Рождение ребёнка
17.06.1886
Сын: Яковенко Григорий Илларионов
Отец ребёнка: Яковенко Илларион Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковенко Вонифатий Илларионович
Отец ребёнка: Яковенко Илларион Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно