Науменко Леон Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНауменко Леон Никитович

Науменко Леон Никитович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Науменко Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Резникова Валентина Леоновна

Мать ребёнка: Науменко Анна Тихоновна

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
1939

Сын: Науменко Иван Леонович

Мать ребёнка: Науменко Анна Тихоновна

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
1942

Сын: Науменко Василий Леонович

Мать ребёнка: Науменко Анна Тихоновна

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close