Науменко Леон Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Науменко Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Резникова Валентина Леоновна
Мать ребёнка: Науменко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Науменко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Науменко Василий Леонович
Мать ребёнка: Науменко Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Науменко Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно