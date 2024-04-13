Корженко (Жукова) Янина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженко (Жукова) Янина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Геннадий Константинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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