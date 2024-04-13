Корженко (Жукова) Янина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Геннадий Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности