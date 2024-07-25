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Жуков Яков Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жучков Дементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Матрена Павловна

Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Жучков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1899

Дочь: Жучкова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1901

Дочь: Жучкова Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1903

Сын: Жучков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Жучкова Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1910

Дочь: Панкова (Жукова) Агрофена (Агриппина) Яковлевна

Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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