Жуков Яков Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жучков Дементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
05.06.1895
Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
16.01.1899
Дочь: Жучкова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
27.05.1901
Дочь: Жучкова Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1903
Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Жучкова Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
19.06.1910
Дочь: Панкова (Жукова) Агрофена (Агриппина) Яковлевна
Мать ребёнка: Жукова Матрена Павловна
Смерть
Неизвестно