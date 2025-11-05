Сергеев Сергей
мужской, родился Неизвестно
ОтецСергеев АлександрНеизвестно г.р.
МатьСергеева СветланаНеизвестно г.р.
Супруги
Сергеева ОльгаНеизвестно г.р.
Дети
(Сергеева) ДарьяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Александр
Мать: Сергеева Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сергеева) Дарья
Мать ребёнка: Сергеева Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Сергеева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Ольга