Павличенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличенко Иван

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Павличенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Павличенко Павел Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Павличенко Никита Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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