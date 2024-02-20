Павличенко Иван
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Павличенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Павличенко Павел Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павличенко Никита Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно