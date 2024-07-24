Овсянников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянников Василий

Овсянников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.
1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коровкина Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно

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