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(Остер) Лидия Христиановна

Место рождения

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Остер Христиан Данилович

Мать: (Неер) Лидия Лоренсовна

Упоминание
Неизвестно
Остер Лидия Христиановна (1923) Дата рождения: 1923 г. Пол: женщина Приговор: спецпоселение Архивное дело: ГУМВД Украины в Одесской обл., д.12215 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в С... Показать все
Смерть
1941

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