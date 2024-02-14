(Остер) Лидия Христиановна
Место рождениясело Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Дата рождения1923
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Остер Христиан Данилович
Мать: (Неер) Лидия Лоренсовна
Упоминание
Неизвестно
Остер Лидия Христиановна (1923) Дата рождения: 1923 г. Пол: женщина Приговор: спецпоселение Архивное дело: ГУМВД Украины в Одесской обл., д.12215 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в С... Показать все
Смерть
1941