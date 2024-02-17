Бещекова (Губанова) Галина
Место рожденияг. Ясногорск
Дата рождения04.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954
Мать: Клавдия Тимофеевна
г. Ясногорск
Рождение ребёнка
13.08.1977
Дочь: Бещекова Елена
Рождение ребёнка
07.09.1982
Сын: Макаров Борис
Рождение ребёнка
30.12.1985
Сын: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
25.08.1986
Сын: Макаров Александр
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1991
Сын: Кенжигалиев Дмитрий