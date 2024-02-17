Бещекова (Губанова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бещекова (Губанова) Галина

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Место рождения

г. Ясногорск

Дата рождения

04.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1954

Отец: не указан

Мать: Клавдия Тимофеевна

г. Ясногорск
Рождение ребёнка
13.08.1977

Дочь: Бещекова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.09.1982

Сын: Макаров Борис

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.12.1985

Сын: Макаров Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.08.1986

Сын: Макаров Александр

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.10.1991

Сын: Кенжигалиев Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

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