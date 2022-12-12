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Рогозин Александр Михайлович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

26.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1987

Отец: Рогозин Михаил Владимирович

Мать: Рогозина Людмила Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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