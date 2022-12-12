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Рогозин Александр Михайлович
Рогозин Александр Михайлович
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Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
26.01.1987
Пол
Мужской
Отец
Рогозин Михаил Владимирович
1963 г.р.
Мать
Рогозина Людмила Александровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1987
Отец:
Рогозин Михаил Владимирович
Мать:
Рогозина Людмила Александровна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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