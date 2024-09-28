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Старостина Анна Васильевна

Место рождения

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

29.11.1893 ст.

Дата смерти

15.08.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1893 ст.

Отец: Старостин Василий Агапов

Мать: Наумова (Павлова-Савушкина) Екатерина Максимовна

Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Артемий Савельев Герасимов, девица Прасковия Кириллова Старостина Ф.637 оп.2 д.1115, Л.663об,664 #68
Смерть
15.08.1895
Ивановка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Запись о смерти: 15(16) августа 1895 Анна, дочь вдовы Екатерины Максимовы Старостиной, 8мес, от горловой боли Ф.637 оп.2 д.1122, Л.578об,579 #24

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