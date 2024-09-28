Старостина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1893 ст.
Дата смерти15.08.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1893 ст.
Восприемники: Артемий Савельев Герасимов, девица Прасковия Кириллова Старостина Ф.637 оп.2 д.1115, Л.663об,664 #68
Смерть
15.08.1895
Запись о смерти: 15(16) августа 1895 Анна, дочь вдовы Екатерины Максимовы Старостиной, 8мес, от горловой боли Ф.637 оп.2 д.1122, Л.578об,579 #24