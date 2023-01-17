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Никитская (Шульгина) Светлана Викторовна
Никитская (Шульгина) Светлана Викторовна
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Место рождения
Ливны
, город Ливны, Орловская область
Дата рождения
17.09.1969
Пол
Женский
Отец
Шульгин Виктор Михайлович
1938 г.р.
Мать
Шульгина Любовь Ивановна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1969
Отец:
Шульгин Виктор Михайлович
Мать:
Шульгина Любовь Ивановна
Ливны
, город Ливны, Орловская область
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