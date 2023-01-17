Никитская (Шульгина) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитская (Шульгина) Светлана Викторовна

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Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

17.09.1969

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1969

Отец: Шульгин Виктор Михайлович

Мать: Шульгина Любовь Ивановна

Ливны, город Ливны, Орловская область
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