Горбунов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Григорий Иванович

Горбунов Григорий Иванович

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
09.01.1902

Жена: Горбунов Агрипина Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Горбунов Евлампий Григорьевич

Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Горбунов Нестер Григорьевич

Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.09.1909

Дочь: Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.05.1915

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close