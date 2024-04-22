Горбунов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
09.01.1902
Рождение ребёнка
09.10.1902
Сын: Горбунов Евлампий Григорьевич
Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1904
Сын: Горбунов Нестер Григорьевич
Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1909
Дочь: Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1915
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Горбунов Агрипина Ивановна