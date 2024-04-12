Тохтамиш ПАНАИЦА Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамиш ПАНАИЦА Михаил Юрьевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Тахтамыш Панаица Юрий

Мать: Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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