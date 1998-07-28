Нечаева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1908

Дата смерти

28.07.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1934

Дочь: Саечникова Тамара Кирилловна

Отец ребёнка: Нечаев Кирилл

Russia
Рождение ребёнка
22.09.1938

Сын: Нечаев Валерий Кириллович

Отец ребёнка: Нечаев Кирилл

Смерть
28.07.1998
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое, г. Семёнов, Нижегородская обл
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