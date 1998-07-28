Нечаева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1908
Дата смерти28.07.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1934
Дочь: Саечникова Тамара Кирилловна
Отец ребёнка: Нечаев Кирилл
Russia
Рождение ребёнка
22.09.1938
Сын: Нечаев Валерий Кириллович
Отец ребёнка: Нечаев Кирилл
Смерть
28.07.1998
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище старое, г. Семёнов, Нижегородская обл