Мария Вонифатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Вонифатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томских Василий Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Томских Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Томских Василий Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Томских Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Томских Василий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Томских Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Томских Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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