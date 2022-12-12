Калужинова Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Калужинов Гавриил Никитич
Отец ребёнка: Калужинов Никита Трифонович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Калужинов Никита Трифонович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Калужинов Никита Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно