Калужинова Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Елена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Калужинов Гавриил Никитич

Отец ребёнка: Калужинов Никита Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Калужинов Илья Никитич

Отец ребёнка: Калужинов Никита Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Калужинов Петр Никитич

Отец ребёнка: Калужинов Никита Трифонович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Никита Трифонович

Смерть
Неизвестно
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