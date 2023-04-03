Агафья Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Илларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.09.1838

Сын: Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.04.1848

Сын: Георгий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Федотов

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федотов

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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