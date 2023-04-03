Агафья Илларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Рождение ребёнка
17.09.1838
Сын: Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Рождение ребёнка
10.04.1848
Сын: Георгий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федотов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно