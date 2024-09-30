Несмелова (Густова) Мария Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева (Несмелова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Несмелова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич
Бракосочетание
14.07.1913
деревня Кожино, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
27.08.1915
Сын: Несмелов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.01.1919
Дочь: (Несмелова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно