Несмелова (Густова) Мария Андреева Около 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Несмелова (Густова) Мария Андреева

Место рождения

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева (Несмелова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Несмелова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич

Бракосочетание
14.07.1913

Муж: Несмелов Василий Тимофеевич

деревня Кожино, Вышневолоцкий район, Тверская область, Россия
Рождение ребёнка
27.08.1915

Сын: Несмелов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1919

Дочь: (Несмелова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Несмелов Василий Тимофеевич

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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