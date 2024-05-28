Скакалова Арина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкакалова Арина

Скакалова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прося

Отец ребёнка: Скакалов Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Скакалов Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Скакалов Данила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Скакалов Данила

Рождение ребёнка
10.01.1924

Сын: Скакалов Иван Данилович

Отец ребёнка: Скакалов Данила

Старая Буда, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

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