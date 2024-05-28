Скакалова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прося
Отец ребёнка: Скакалов Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Скакалов Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Скакалов Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Скакалов Данила
Рождение ребёнка
10.01.1924
Отец ребёнка: Скакалов Данила
Старая Буда, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область