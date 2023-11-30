Ишмамятов Абдрахман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Исмаилов Ишмемет
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Абдрахманов Абдюхан
Мать ребёнка: Биккулова (Биккулова) Салихан
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Абдрахманова (Абдрахманова) Саригуль
Мать ребёнка: Биккулова (Биккулова) Салихан
Рождение ребёнка
1827
Смерть
1854