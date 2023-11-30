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Ишмамятов Абдрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Исмаилов Ишмемет

Мать: Мулюкова (Мулюкова) Мерзнь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биккулова (Биккулова) Салихан

Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Абдрахманов Абдюхан

Мать ребёнка: Биккулова (Биккулова) Салихан

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Абдрахманова (Абдрахманова) Саригуль

Мать ребёнка: Биккулова (Биккулова) Салихан

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдрахманов Абдулмяжит (Абдул Мязит) (Абдул Мязит)

Мать ребёнка: Биккулова (Биккулова) Салихан

Смерть
1854

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