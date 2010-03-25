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Штыркина Диана Юрьевна
Штыркина Диана Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.03.2010
Пол
Женский
Отец
Штыркин Юрий Владимирович
1986 г.р.
Мать
Штыркина (Саакова) Елена Рафаэловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2010
Отец:
Штыркин Юрий Владимирович
Мать:
Штыркина Елена Рафаэловна
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