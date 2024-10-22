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Чеховский Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чеховский Федор Иванович

Мать: Чеховская (Петракова) Анна Созонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеховская Анна Ефимовна

Вступление в колхоз
?.10.1930
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
колхоз им. Молотова
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Чеховская) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Чеховская Анна Ефимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.08.1949

Сын: Чеховский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Чеховская Анна Ефимовна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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