Чеховский Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеховская Анна Ефимовна
Вступление в колхоз
?.10.1930
колхоз им. Молотова
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Чеховская) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Чеховская Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
?.08.1949
Сын: Чеховский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Чеховская Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно