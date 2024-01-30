Андреева Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Клячина Клава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарикова (Андреева) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Римма Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1950
Дочь: Кашина Лариса Александровна
Отец ребёнка: не указан
Кирпичное, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно