Андреева Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Клячина Клава

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарикова (Андреева) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Римма Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
14.01.1950

Дочь: Кашина Лариса Александровна

Отец ребёнка: не указан

Кирпичное, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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