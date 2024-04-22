Кокорина (Резанова) Марфа Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Резанова) Марфа Тихонова

Место рождения

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1775 и 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1779

Отец: Резанов Тихон Елисеев

Мать: Резанова Ефросинья Петрова

Ульяновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1794 ст.

Муж: Кокорин Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кокорина Маремьяна Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1794
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680об
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кокорина Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кокорина Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кокорин Семен Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Кокорина Ирина Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кокорина Анна Васильева

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.04.1814 ст.

Сын: Кокорин Артемон Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
(Ф.496 оп.6 д.42 л.253) — МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда Родился 14 (крещен 16) апреля ( молитвословлен 15 апреля) Деревни Крыловской У Василия Прокопьева Кокорина отъ жены ево ... Показать все
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лст 164
Смерть
Неизвестно
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