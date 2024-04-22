Кокорина (Резанова) Марфа Тихонова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1775 и 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1775 и 1779
Отец: Резанов Тихон Елисеев
Бракосочетание
28.01.1794 ст.
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кокорина Маремьяна Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
Место жительства
С 1794
Упоминание
1795
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680об
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кокорина Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кокорина Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Кокорина Ирина Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кокорина Анна Васильева
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
14.04.1814 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Василий Прокопьев
(Ф.496 оп.6 д.42 л.253) — МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда Родился 14 (крещен 16) апреля ( молитвословлен 15 апреля) Деревни Крыловской У Василия Прокопьева Кокорина отъ жены ево ... Показать все
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лст 164
Смерть
Неизвестно