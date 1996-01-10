Лысак Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти10.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1929
Дочь: Кутузова Валерия Еремеевна
Отец ребёнка: Лысак Еремей
Рождение ребёнка
15.07.1931
Дочь: Подопригора Екатерина
Отец ребёнка: Лысак Еремей
Рождение ребёнка
06.10.1942
Сын: Лысак Семен
Отец ребёнка: Лысак Еремей
Рождение ребёнка
19.08.1944
Сын: Лысак Александр
Отец ребёнка: Лысак Еремей
Рождение ребёнка
10.04.1946
Дочь: Мозговая Нина
Отец ребёнка: Лысак Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысак Еремей
Смерть
10.01.1996
г. Киев