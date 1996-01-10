Лысак Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысак Мария

Лысак Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

10.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1929

Дочь: Кутузова Валерия Еремеевна

Отец ребёнка: Лысак Еремей

Рождение ребёнка
15.07.1931

Дочь: Подопригора Екатерина

Отец ребёнка: Лысак Еремей

Рождение ребёнка
06.10.1942

Сын: Лысак Семен

Отец ребёнка: Лысак Еремей

Рождение ребёнка
19.08.1944

Сын: Лысак Александр

Отец ребёнка: Лысак Еремей

Рождение ребёнка
10.04.1946

Дочь: Мозговая Нина

Отец ребёнка: Лысак Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысак Еремей

Смерть
10.01.1996
г. Киев
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close