Глушкова (Вычегжанина) Анисья Тимофеевна
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вычегжанин Тимофей
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Глушков Андрей Панкратович
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно