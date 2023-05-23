Глушкова (Вычегжанина) Анисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Вычегжанина) Анисья Тимофеевна

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вычегжанин Тимофей

Мать: не указана

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Глушков Наум Андреевич

Отец ребёнка: Глушков Андрей Панкратович

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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