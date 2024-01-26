Кобзарь (Музыка) Валентина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь (Музыка) Валентина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1960

Дочь: Искусных (Кобзарь) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Кобзарь Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
14.01.1962

Сын: Кобзарь Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кобзарь Анатолий Сергеевич

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