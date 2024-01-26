Кобзарь (Музыка) Валентина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1960
Дочь: Искусных (Кобзарь) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Кобзарь Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1962
Сын: Кобзарь Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кобзарь Анатолий Сергеевич