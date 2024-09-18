Кардаш Стефан
Место рожденияМиклашев
Дата рождения29.07.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1794
Отец: Кардаш Яков
Год рождения не совпадает с возрастом указанным в записи о браке
Бракосочетание
05.11.1815
Жена: Кардаш (Палей) Евдокия
Миклашев, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Микицкая (Кардаш) Елена Стефановна
Мать ребёнка: Кардаш (Палей) Евдокия
Смерть
Неизвестно