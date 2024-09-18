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Кардаш Стефан

Место рождения

Миклашев

Дата рождения

29.07.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1794

Отец: Кардаш Яков

Мать: Кардаш (Великая) Гертруда

Год рождения не совпадает с возрастом указанным в записи о браке
Бракосочетание
05.11.1815

Жена: Кардаш (Палей) Евдокия

Миклашев, Львівська область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Микицкая (Кардаш) Елена Стефановна

Мать ребёнка: Кардаш (Палей) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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