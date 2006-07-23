Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна 14.11.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна

Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна

Место рождения

Горки, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

14.11.1918 ст.

Дата смерти

23.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918 ст.

Отец: Пальцев Егор (Георгий) Дмитриевич

Мать: Пальцева (М(А)Оторина) Анна Афанасьевна

Горки, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыков Владимир

Крещение
15.11.1918 ст.
Восприемники: Иларион Дмитриевич Пальцев
Рождение ребёнка
16.11.1936

Сын: Пальцев (Штыков) Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Штыков Владимир

Жилино, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
21.12.1959

Муж: Пашко Михаил Фомич

Мамонтовский сельсовет, с. Мамонтово, Ногинский р-н, Московская обл., Москва и МО
Развод
21.12.1959

Муж: Штыков Владимир

Смерть
23.07.2006
Химки, Химки, Московская область
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Стенозирующий коронасклероз. Хроническая ишемическая болезнь сердца.
Похороны
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
Машкинское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.