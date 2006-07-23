Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1918 ст.
Дата смерти23.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1918 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штыков Владимир
Крещение
15.11.1918 ст.
Восприемники: Иларион Дмитриевич Пальцев
Рождение ребёнка
16.11.1936
Сын: Пальцев (Штыков) Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Штыков Владимир
Жилино, Ногинский район, Московская область
Бракосочетание
21.12.1959
Муж: Пашко Михаил Фомич
Мамонтовский сельсовет, с. Мамонтово, Ногинский р-н, Московская обл., Москва и МО
Развод
21.12.1959
Муж: Штыков Владимир
Смерть
23.07.2006
Причина смерти: Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Стенозирующий коронасклероз. Хроническая ишемическая болезнь сердца.
Похороны
Неизвестно
Машкинское кладбище