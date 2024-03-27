Боряк Трофим Федорович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 05.08.1896 Место рождения: Украинская ССР, Полтавская обл., Петровско-Роменский р-н, с. Ручки Дата поступления на службу: __.10.1920 Воинское звание: ст. лейтенант юстиции Награды: Медаль «За оборону Кавказа», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

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