Вернадский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВернадский Владимир Иванович

Вернадский Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.03.1863

Дата смерти

06.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1890
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917
Киев, Украина
Место жительства
С 1941
Боровое, Казахская СССР (п. Боровое, Акмолинская область, Казахстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Крым
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.01.1945
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close