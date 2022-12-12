Вернадский Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1863
Дата смерти06.01.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1890
Место жительства
С 1917
Киев, Украина
Место жительства
С 1941
Боровое, Казахская СССР (п. Боровое, Акмолинская область, Казахстан)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1945