Олешкевич Онуфрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олешкевич Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Олешкевич Адам Онуфриевич
Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Олешкевич Христина Онуфриевна
Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олешкевич Александр Онуфриевич
Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олешкевич Яков Онуфриевич
Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вторая Жена Олешкевич ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарко Оксана Онуфриевна
Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Онуфриевна
Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Онуфриевна
Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Онуфриевна
Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно