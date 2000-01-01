Олешкевич Онуфрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич Онуфрий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олешкевич Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Олешкевич Адам Онуфриевич

Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Олешкевич Христина Онуфриевна

Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Александр Онуфриевич

Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олешкевич Яков Онуфриевич

Мать ребёнка: Вторая Жена Олешкевич ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Олешкевич ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарко Оксана Онуфриевна

Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Онуфриевна

Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Онуфриевна

Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Онуфриевна

Мать ребёнка: Олешкевич Мелания Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олешкевич Мелания Федоровна

Смерть
Неизвестно
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