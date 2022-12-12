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Герасимов Сергей Васильевич

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Место рождения

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Герасимов Василий Егорович

Мать: Дарья Власова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
21.01.1891

Жена: Герасимова Дарья Степанова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.09.1892

Сын: Герасимов Михаил Сергеев

Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.04.1894

Сын: Герасимов Николай Сергеев

Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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