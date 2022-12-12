Герасимов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Герасимов Василий Егорович
Мать: Дарья Власова
Бракосочетание
21.01.1891
Рождение ребёнка
05.09.1892
Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
24.04.1894
Сын: Герасимов Николай Сергеев
Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Герасимова Дарья Степанова
Смерть
Неизвестно