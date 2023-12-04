Платонова (Алешина) Евдокия Казьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Алешина) Евдокия Казьмовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Алешин Козьма Степанович

Мать: Алешина Екатерина Николаевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 20 лет от года свадьбы. В метрике о свадьбе указан возраст 20 лет невесте
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Платонов Семен Евдокимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 20 лет
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: не указан

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Свидетель со стороны невесты - Петр Казьмович Алешин
Место жительства
16.09.1917
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной у Дмитрия Иванович Платонова (брат деда). Есть в метрике
Рождение ребёнка
1922

Сын: Платонов Семен Семенович

Отец ребёнка: Платонов Семен Евдокимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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