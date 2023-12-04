Платонова (Алешина) Евдокия Казьмовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Год рассчитан минус 20 лет от года свадьбы. В метрике о свадьбе указан возраст 20 лет невесте
Бракосочетание
09.11.1912
Есть метрика о свадьбе. Жених 18 лет, невеста 20 лет
Бракосочетание
09.11.1912
Муж: не указан
Есть метрика из церкви. Свидетель со стороны невесты - Петр Казьмович Алешин
Место жительства
16.09.1917
Указана крестной у Дмитрия Иванович Платонова (брат деда). Есть в метрике
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Платонов Семен Евдокимович
Смерть
Неизвестно