Ильин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1891
Отец: не указан
Мать: Ильина Харитина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко (Ильина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1922
Дочь: Чибисова (Ильина) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
01.02.1924
Сын: Ильин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
22.05.1928
Сын: Ильин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна
Смерть
Неизвестно