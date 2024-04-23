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Ильин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1891

Отец: не указан

Мать: Ильина Харитина Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко (Ильина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
16.10.1922

Дочь: Чибисова (Ильина) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
01.02.1924

Сын: Ильин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
22.05.1928

Сын: Ильин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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