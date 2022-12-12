Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрей Данилович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Дмитрей Данилович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Дмитрей Данилович

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Отец ребёнка: Дмитрей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрей Данилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close