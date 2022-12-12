Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрей Данилович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Дмитрей Данилович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Дмитрей Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Отец ребёнка: Дмитрей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрей Данилович
Смерть
Неизвестно