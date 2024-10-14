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Ларионова Антонина

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Григорьев Ларион

Мать: Максимова Евгения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
15.02.1878 ст.

Муж: Макаров Григорий

Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.

Дочь: Григорьева Александра

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.12.1884 ст.

Дочь: Григорьева Анисья

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.

Сын: Григорьев Александр

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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