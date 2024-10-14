Ларионова Антонина
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Григорьев Ларион
Мать: Максимова Евгения
Бракосочетание
15.02.1878 ст.
Муж: Макаров Григорий
Рождение ребёнка
10.04.1882 ст.
Дочь: Григорьева Александра
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Рождение ребёнка
14.12.1884 ст.
Дочь: Григорьева Анисья
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.
Сын: Григорьев Александр
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Смерть
Неизвестно