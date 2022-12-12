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Маковская Любовь Ивановна
Маковская Любовь Ивановна
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Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
25.01.1941
Пол
Женский
Отец
Маковский Иван Казимирович
1907 г.р.
Мать
Маркова Мария Васильевна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
GM
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941
Отец:
Маковский Иван Казимирович
Мать:
Маркова Мария Васильевна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
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