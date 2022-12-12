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Маковская Любовь Ивановна

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

25.01.1941

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

GM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941

Отец: Маковский Иван Казимирович

Мать: Маркова Мария Васильевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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