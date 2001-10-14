Габдрахимова (Рахматуллина) Насима Рахматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахимова (Рахматуллина) Насима Рахматулловна

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Место рождения

Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

14.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1950

Сын: Габдрахимов Данис Габдулхакович

Отец ребёнка: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович

Рождение ребёнка
30.04.1955

Дочь: Габдрахимова Назиля Габдулхаковна

Отец ребёнка: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович

Рождение ребёнка
17.05.1962

Сын: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Отец ребёнка: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович

Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович

Смерть
14.10.2001
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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