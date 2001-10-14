Габдрахимова (Рахматуллина) Насима Рахматулловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1926
Дата смерти14.10.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1950
Сын: Габдрахимов Данис Габдулхакович
Отец ребёнка: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович
Рождение ребёнка
30.04.1955
Дочь: Габдрахимова Назиля Габдулхаковна
Отец ребёнка: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович
Рождение ребёнка
17.05.1962
Сын: Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Отец ребёнка: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2001
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан