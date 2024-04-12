Сидоров Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Иван Афанасьевич

Сидоров Иван Афанасьевич

Место рождения

Верх-Каракан, Битковская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

1923

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Каракан, Битковская волость, Барнаульский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close