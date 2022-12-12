Юткин Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший сержант Призван в 1941 году Чарджоуским ГВК, Туркменская ССР, Чарджоуская область, город Чарджоу. С января 1942 года служил на Северо-Кавказском, Южном, 1 Ук... Показать все
Смерть
Неизвестно