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Юткин Фёдор Александрович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Старший сержант Призван в 1941 году Чарджоуским ГВК, Туркменская ССР, Чарджоуская область, город Чарджоу. С января 1942 года служил на Северо-Кавказском, Южном, 1 Ук... Показать все
Смерть
Неизвестно
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