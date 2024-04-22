Корабельников Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Место жительства
1940
Совхоз "Чаусово", Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942
Корабельников Иван Михайлович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1893 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Дата призыва: __.__.1942 Серпуховский РВК, Московска... Показать все