Корабельников Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорабельников Иван Михайлович

Корабельников Иван Михайлович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1940
Совхоз "Чаусово", Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корабельникова Акулина Борисовна

Смерть
?.06.1942
Корабельников Иван Михайлович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1893 Место рождения: Рязанская обл., Трубетчинский р-н, с. Грязновка Дата призыва: __.__.1942 Серпуховский РВК, Московска... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close