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Енальский Феогност

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

31.03.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
15.06.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
25.03.1888 ст.
Посвящен во диакона Спасской Сиемской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
15.01.1889 ст.
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енальская Мария Владимировна

Смерть
31.03.1913 ст.
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Умер, состоя на службе.
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