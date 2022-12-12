Енальский Феогност
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти31.03.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
15.06.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
25.03.1888 ст.
Посвящен во диакона Спасской Сиемской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
15.01.1889 ст.
Рукоположен во священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1913 ст.
Умер, состоя на службе.