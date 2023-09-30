Муравьев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Муравьев Анатолий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.12.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана