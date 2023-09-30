Муравьев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Муравьев Анатолий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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