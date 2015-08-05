Павлова (Перевозчикова) Валентина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1935
Дата смерти05.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935
Рождение ребёнка
30.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.2015
Октябрьский, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика