Павлова (Перевозчикова) Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Перевозчикова) Валентина Евгеньевна

Павлова (Перевозчикова) Валентина Евгеньевна

avatar

Место рождения

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.11.1935

Дата смерти

05.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935

Отец: Перевозчиков Евгений Григорьевич

Мать: Перевозчикова Ульяна Федоровна

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Михаил Александрович

Бисул Кучес, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Михаил Александрович

Смерть
05.08.2015
Октябрьский, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close